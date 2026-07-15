Онлайн-петиция с требованием незамедлительно дисквалифицировать сборную Аргентины и исключить ее из числа участников чемпионата мира 2026 года собрала внушительные 10 миллионов подписей. Соответствующее обращение к футбольным властям опубликовано на специализированном интернет-портале argentinaout.com.

Сборная Аргентина globallookpress.com

Инициаторы и составители данного документа открыто обвиняют руководство Международной федерации футбола (ФИФА) и судейский корпус в систематической предвзятости в пользу действующих обладателей титула. По мнению авторов петиции, на протяжении всего текущего мундиаля аргентинской национальной команде оказывается неприкрытая судейская и административная помощь в ключевых эпизодах матчей.

Градус напряженности вокруг этой ситуации возрастает на фоне календаря турнира. Уже сегодня, 15 июля, сборной Аргентины предстоит провести полуфинальный поединок против команды Англии. Напомним, что масштабное мировое первенство, которое совместно принимают стадионы США, Канады и Мексики, находится на финишной прямой и официально завершится 19 июля.