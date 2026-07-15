Новый главный тренер «Наполи» Массимилиано Аллегри считает, что принимает команду от прежнего алленаторе Антонио Конте в отличном состоянии и хочет с ней бороться за все трофеи в новом сезоне.

Макс Аллегри (в центре) globallookpress.com

«Я принимаю команду, которая, безусловно, привыкла к тяжелой работе. Конте доказал свою ценность на протяжении всей карьеры. Мне повезло, это уже второй раз, когда я принимаю команду Антонио. Будем надеяться, что это хорошее предзнаменование.

Будет важно работать с серьезностью и профессионализмом и прежде всего заложить основу для того, чтобы подойти к марту (как я всегда говорю, именно тогда решаются сезоны), все еще борясь за все наши цели: Серию А, Лигу чемпионов, Кубок Италии», — сказал 58-летний Аллегри на пресс-конференции.

Официально о назначении 58‑летнего Аллегри стало известно 3 июля. Он подписал контракт на три года. В прошлом сезоне Аллегри тренировал «Милан».