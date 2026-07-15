Экс-игрок «Астон Виллы» Габриэль Агбонлахор поделился ожиданиями от полуфинала ЧМ-2026 между Англией и Аргентиной.

Гарри Кейн globallookpress.com

«У Англии будет слишком много козырей для Аргентины. Мы победим. Надо верить, что можем их обыграть. Я смотрел на Аргентину на этом турнире: Месси великолепен, Альварес забил отличный гол в ворота Швейцарии. Но я смотрю на их крайних защитников — Тальяфико, Молину, Монтьеля — и думаю, что можем их атаковать. Если сыграет Сака или выйдет Рэшфорд вместо Гордона, это надо использовать. У Аргентины нет чистых вингеров, они играют узко, с кучей центральных полузащитников, чтобы держать мяч. Но мы можем давить на них Беллингемом, Райсом и Андерсоном. Я уверен. Даже если дойдёт до дополнительного времени — пусть. С Беллингемом и Кейном, который проводит отличный турнир с шестью голами, у нас нет причин не верить», — приводит слова Агбонлахора talkSPORT.

Матч между командами состоится сегодня, 15 июля на «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте. Начало — в 22:00 мск.