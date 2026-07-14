Экс-игрок сборной России Юрий Жирков высказался о трансфере Эдуарда Сперцяна в саудовский «Аль-Ахли».

Юрий Жирков globallookpress.com

Сумма сделки составила 21,9 млн евро. Стороны подписали соглашение, рассчитанное на три года с возможностью продления еще на один сезон.

«Я не шокирован уходом Сперцяна в Саудовскую Аравию. В составе "Аль-Ахли" имеются звездные игроки. Вместе с ними Эдуард будет прогрессировать. Наконец, оттуда всегда можно будет вернуться в Россию или уехать в Европу. Кто из молодых россиян может переехать в Европу? Говорили, что у (Алексея) Батракова сорвался трансфер в "ПСЖ". Я считаю, что многие наши игроки из РПЛ могут играть в Европе, у всех есть шансы», — приводит слова Жиркова РИА «Новости».