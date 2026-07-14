Полузащитник Мейсон Гринвуд перешел из «Марселя» в «Фенербахче». Об этом сообщает пресс-служба турецкого клуба.

Мейсон Гринвуд перешел в «Фенербахче» globallookpress.com

Стало известно, что «Фенербахче» заключил контракт с Гринвудом до лета 2030-го года. «Марсель» получил 39 млн евро за этот трансфер тремя равными траншами в течение 3-х лет.

«Мы приветствуем Мейсона Гринвуда в нашей семье и желаем ему многих побед и чемпионских титулов с Фенербахче», — говорится в сообщении пресс-службы стамбульцев на официальном сайте команды.

В минувшем сезоне Гринвуд провел за «Марсель» 32 матча в рамках Лиги 1, забил 16 голов и сделал 7 голевых передач.