Вингер дортмундской «Боруссии» Карим Адейеми в среду пройдет обязательное медицинское обследование перед официальным оформлением перехода в «Барселону». Об этом информирует ресурс El Chiringuito TV.

Карим Адейеми globallookpress.com

По сообщениям источника, 24-летний немецкий футболист подпишет с каталонским грандом долгосрочный контракт, рассчитанный на 5 сезонов. Ранее в прессе были обнародованы финансовые параметры этой сделки: «блауграна» выплатит немецкой стороне 22 миллиона евро гарантированной суммы, еще 9 миллионов евро предусмотрены в качестве бонусов, а также «Боруссия» получит 35% от суммы возможной последующей перепродажи игрока.

Слухи о скором трансфере окончательно развеял президент каталонского клуба Жоан Лапорта, который публично подтвердил переход нападающего в испанскую команду.