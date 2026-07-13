Защитник «Спартака» Владислав Саусь высказался о перспективах московской команды в следующем сезоне РПЛ.

Владислав Саусь globallookpress.com

«Конечно, "Спартак" готов стать чемпионом в новом сезоне. Сейчас у нас довольно сильный коллектив. И не только в плане футбола, но и ментально: все бьются друг за друга. У "Спартака" очень сплоченный коллектив, который может претендовать на трофеи в новом сезоне», — приводит слова Сауся Sport24.

Напомним, что в прошлом сезоне РПЛ «Спартак» занял четвертое место в итоговой турнирной таблице, но выиграл Кубок России.