Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о неудачном выступлении сборной Бразилии на ЧМ-2026. По его словам, команда Карло Анчелотти заслуженно завершила борьбу уже на стадии 1/8 финала, поскольку испытывала серьезные проблемы в игре.

Геннадий Орлов globallookpress.com

Несмотря на ранний вылет с мирового первенства, руководство Бразильской конфедерации футбола сохранило доверие итальянскому специалисту, продлив с ним контракт еще на четыре года.

«Бразильцы в обороне выглядели как команда ветеранов. Они были какие-то неподвижные, медленные. И сколько раз я говорил: Каземиро — не тот центральный полузащитник, который нужен сборной Бразилии. Не было сердца игрового, вот этой середины! Поэтому они так и остановились на стадии 1/8 финала.

При этом сборная Бразилии продлила контракт с Анчелотти на четыре года. И правильно сделали! Потому что теперь у него будет шанс собрать команду. Но сейчас мало бразильских звёзд в футболе. Винисиус — единственная яркая звезда. Когда начинают говорить про Неймара, это уже не очень серьёзно», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».