Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от полуфинального матча ЧМ-2026 между Англией и Аргентиной. По мнению экс-футболиста, судьба путевки в финал решится только в серии пенальти.

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Эксперт считает, что англичанам по силам пройти действующих чемпионов мира, несмотря на успешное выступление аргентинской команды на турнире.

«Англия — Аргентина. 1:1 и победа британцев по пенальти. В плей-офф Аргентина с превеликим трудом одолела Кабо-Верде, Египет и Швейцарию. Однако настоящей проверкой на прочность станет матч с Англией. Это соперник уже совсем другого уровня. В блестящей форме не только Кейн, но и Беллингем, у которого теперь тоже шесть забитых мячей. Матч наверняка растянется на 120 минут, аргентинцы это любят. А в серии 11-метровых, как мне кажется, точнее будут англичане. Да и Пикфорд способен на чудо», — цитирует Нигматуллина «СЭ».

Полуфинальная встреча между сборными Англии и Аргентины состоится 15 июля.