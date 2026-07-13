Нападающий «Баварии» Гарри Кейн оказался в сфере интересов «Манчестер Сити». Английский клуб внимательно следит за ситуацией вокруг одного из лучших бомбардиров Европы.

Гарри Кейн globallookpress.com

По информации TEAMtalk, представители «горожан» уже связывались с руководством мюнхенского клуба, чтобы обсудить будущее 32-летнего форварда. Интерес к Кейну во многом связан с тем, что срок его действующего контракта истекает через год, а новое соглашение пока не подписано.

Несмотря на это, в «Баварии» сохраняют уверенность, что сумеют договориться с нападающим о продлении сотрудничества и не допустят его ухода.

В сезоне-2025/26 Кейн принял участие в 51 матче во всех турнирах, записав на свой счет 61 забитый мяч и семь результативных передач.