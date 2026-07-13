«Мы видим доминацию европейского футбола. Три из четырех команд в полуфинале чемпионата мира — европейские. Лишь одна сборная Аргентины представляет южноамериканский футбол. Посмотрим, как ситуация будет развиваться дальше. Естественно, я буду болеть за Англию, потому что играл там», — приводит слова Канчельскиса « Спорт-Экспресс ».

Напомним, что в 1/2 финала мундиаля сыграют Франция — Испания и Англия — Аргентина .

6.80

Прогнозы•Завтра 22:00 Франция — Испания. Прогноз и ставка Испания уверенно шагнёт в финал чемпионата мира

Футбол• Сегодня 02:24 Недопрыгнувшие: они заслужили больше, чем вылет в четвертьфинале

Футбол• Вчера 20:55 Лето «Динамо»: возвращение Шварца и дерзкий отказ «Зениту»

Футбол• Вчера 16:08 Лето «Балтики»: от дерзкого новичка не останется и следа?

Футбол• Вчера 08:13 Должен ли был засчитываться первый гол Беллингема? Норвегия считает, что нет

Главные темы сейчас

Футбол• Вчера 07:28 Аргентина — Швейцария 3:1: фотогалерея 1/4 финала ЧМ-2026

Футбол• Вчера 04:54 Норвегия — Англия 1:2: фотогалерея 1/4 финала ЧМ-2026

Футбол• Вчера 01:53 Вместо Ямаля: У Испании есть другой икс-фактор на ЧМ-2026

Футбол• 11/07/2026 18:54 Не Холанном единым. Как сборная Норвегии стала «темной лошадкой» ЧМ-2026

Футбол• 11/07/2026 11:03 Шоу одного викинга: почему этот чемпионат мира принадлежит Холанну

Выбор читателей

Футбол• 07/07/2026 21:52 Аргентинское чудо в Атланте. Месси был в 11 минутах от вылета с ЧМ-2026

Футбол• 07/07/2026 23:10 Почему Месси раз за разом не забивает пенальти? Разбор самой слабой части игры аргентинца

Прочие• 07/07/2026 18:45 МОК восстановил права ОКР, но временно. Что это значит и что будет дальше

Футбол• 09/07/2026 05:00 ⏰Будильник ЧМ-2026. 9-10 июля: превью матча

Футбол• 08/07/2026 08:19 Лето «Локомотива»: бронзой сыт не будешь

Самое интересное

Футбол• 10/06/2026 20:37 Незавершенное дело. Добьется ли Моуринью успеха в «Реале» спустя 13 лет?

Футбол• 10/06/2026 15:30 Иран готовится к бою. На чемпионате мира по футболу

Футбол• 10/06/2026 11:02 Повторение 1994-го? Главные интриги и фавориты ЧМ-2026

Футбол• 09/06/2026 00:22 Инцидент с Эриксеном: пришел ли конец сердечным стартерам в спорте?