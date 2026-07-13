Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о предстоящих полуфиналах ЧМ-2026.
Напомним, что в 1/2 финала мундиаля сыграют Франция — Испания и Англия — Аргентина.
«Мы видим доминацию европейского футбола. Три из четырех команд в полуфинале чемпионата мира — европейские. Лишь одна сборная Аргентины представляет южноамериканский футбол. Посмотрим, как ситуация будет развиваться дальше. Естественно, я буду болеть за Англию, потому что играл там», — приводит слова Канчельскиса « Спорт-Экспресс ».
Матчи состоятся 14 и 15 июля.