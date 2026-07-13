Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о нападающем национальной команды Ламине Ямале перед полуфинальным матчем ЧМ-2026 против сборной Франции.

Ламин Ямаль — нападающий сборной Испании globallookpress.com

«Настоящего Ламина Ямаля на этом чемпионате мира мы ещё не видели. Я просто оставлю это здесь.

Знаю, что он очень мотивирован. Уверен, он оставит свой след на этом турнире», — цитирует де ла Фуэнте The Touchline на своей странице в соцсети.

Ямаль провел 6 матчей за сборную Испании на ЧМ-2026 и забил один гол.

Национальная команда пробилась в полуфинал мундиаля, где сыграет против сборной Франции 14-го июля в 22:00 мск.