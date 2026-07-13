Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа успеет полностью восстановиться от повреждения к началу нового розыгрыша чемпионата Испании.

Тибо Куртуа globallookpress.com

Бельгийский голкипер успешно прошел углубленное медицинское обследование, которое не выявило у него серьезных проблем со здоровьем. Об этом в своих социальных сетях проинформировала журналистка Аранча Родригес.

Ранее в спортивной прессе появлялись тревожные сообщения о том, что Куртуа рискует пропустить весь стартовый отрезок сезона из-за травмы, которую он получил в составе национальной команды на чемпионате мира 2026 года.

Напомним, что вратарь травмировался во время четвертьфинального поединка мундиаля против сборной Испании, завершившегося победой бельгийцев со счетом 2:1. Из-за возникшего недомогания страж ворот «сливочных» не смог доиграть встречу до конца и попросил замену на 71-й минуте.