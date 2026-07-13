Бывший полузащитник сборной Англии Джо Коул поделился ожиданиями от предстоящего матча национальной команды против сборной Аргентины в рамках 1/2 финала ЧМ-2026.

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«Месси впервые сыграет против Англии? Мы его усыпим. Мы его усыпим, 100%. Я говорю прямо сейчас: Англия выйдет в финал чемпионата мира.

У нас слишком много скорости против сильных сторон Аргентины, мы их обыграем, я чувствую это костями», — цитирует Коула The Rest is Football.

Матч между сборными Англии и Аргентины состоится 15-го июля в 22:00 мск.