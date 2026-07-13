Итальянский тренер Фабио Капелло поделился мнением о том, кто должен возглавить национальную сборную Италии после ухода Дженнаро Гаттузо. По мнению специалиста, оптимальным вариантом станет Антонио Конте.

Фабио Капелло globallookpress.com

«Конте отлично зарекомендовал себя во главе национальной команды. Манчини тоже является сильным специалистом, однако его уход из сборной буквально за несколько дней до серии важнейших матчей — это слишком серьёзный поступок, чтобы о нём можно было просто забыть», — приводит слова Капелло Football Italia.

Напомним, сборная Италии не смогла пробиться на ЧМ-2026, уступив Боснии и Герцеговине. После этой неудачи Дженнаро Гаттузо покинул пост главного тренера национальной команды.