Известный специалист Славен Билич стал главным тренером сборной Хорватии.

Славен Билич globallookpress.com

Он сменил у руля хорватской национальной команды Златко Далича, который был отправлен в отставку после ЧМ-2026.

«По предложению президента Мариана Кустича Исполнительный совет Хорватского футбольного союза (HNS) единогласно принял решение назначить Славена Билича главным тренером сборной Хорватии.

После ухода Златко Далича Славен Билич, который уже руководил командой с 2006 по 2012 год, снова возглавит сборную Хорватии.

Решение было принято Исполнительным советом Хорватской футбольной федерации, и перед заседанием Исполнительного совета экспертная комиссия HNS также полностью поддержала предложение президента Кустича», — говорится в заявлении организации.

Напомним, что на ЧМ-2026 сборная Хорватии вышла из группы, но в 1/16 финала уступила Португалии.