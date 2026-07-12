Полузащитник сборной АнглииДжордан Хендерсон высказался о своем восстановлении после травмы запястья, полученной во время празднования победы над Мексикой(3:2) на ЧМ-2026.

Джордан Хендерсон globallookpress.com

«Все нормально, спасибо. Это был не лучший момент, но главная задача команды заключалась в том, чтобы выйти на поле, победить и пройти дальше в четвертьфинал. Нам это удалось, и это самое главное.

Последние несколько дней были немного тяжелыми, но как только я вернулся в лагерь, увидел ребят — стало лучше. У нас отличная медицинская команда, и я очень благодарен за это.

Врачи и хирурги в Канзасе тоже были потрясающими, я очень им признателен. Рад снова быть частью команды.

Сыграю ли еще на ЧМ-2026? Будем решать проблемы по мере их поступления», — цитирует Хендерсона ESPN.

Напомним, что в полуфинале ЧМ-2026 сборная Англии сыграет против команды Аргентины.