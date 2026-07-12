Мадридский «Реал» и бразильский форвард Винисиус Жуниор достигли принципиального соглашения о продлении сотрудничества, согласно информации Sky Sports. Нападающий принял решение остаться в испанском гранде.

Винисиус Жуниор globallookpress.com

Стороны уже провели успешный раунд предварительных переговоров, так что для подписания нового контракта осталось согласовать лишь незначительные юридические формальности. Эта новость ставит точку в многочисленных слухах о возможном уходе бразильца из команды, причиной которого спортивные СМИ называли напряженные отношения с Килианом Мбаппе.

В минувшем соревновательном году Винисиус показал высокую продуктивность в атаке. Нападающий выходил на поле в 53 официальных поединках «сливочных» во всех турнирах, забил 22 гола и сделал 14 результативных передач.