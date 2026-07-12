Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о выходе команды в полуфинал ЧМ-2026.
В 1/4 финала аргентинцы взяли верх над Швейцарией (3:1).
«Мы знали, что сборная Швейцарии является очень физически сильной командой, и этот аспект очень осложнил нам задачу. Сегодня удача на нашей стороне. Нужно быть реалистами — нам есть над чем работать. Нам нужно восстановиться к следующему матчу», — цитирует Скалони приводит пресс-служба сборной Аргентины.
15 июля Аргентина в полуфинале сразится с Англией.