Футболисты мадридского «Реала» установили уникальное историческое достижение, забив наибольшее количество мячей среди представителей одного клуба в рамках одного чемпионата мира. Об этом официально сообщила пресс-служба испанского гранда.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

На текущем мундиале игроки «королевского» клуба общими усилиями поразили ворота соперников 19 раз. Главный вклад в этот успех внес французский нападающий Килиан Мбаппе, который записал на свой счет 8 забитых голов. Еще 6 мячей забил англичанин Джуд Беллингем, 4 раза отличился бразилец Винисиус Жуниор, а один точный удар нанес турецкий полузащитник Арда Гюлер.

Предыдущий мировой рекорд составлял 18 голов за один турнир. Ранее такую планку устанавливали футболисты венгерского «Гонведа» на чемпионате мира в 1954 году, игроки мюнхенской «Баварии» на победном мундиале 2014 года, а также представители французского «Пари Сен-Жермен» на турнире 2022 года в Катаре.