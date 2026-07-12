Уго Оливейра стал новым главным тренером «Страсбурга». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Уго Оливейра globallookpress.com

«Это честь — быть здесь, в Страсбурге, и присоединиться к такому прекрасному проекту, где история и амбиции гармонично сочетаются.

Хочу приносить эмоции, создавать воспоминания и отдать всего себя, чтобы помочь клубу продолжать развиваться», — цитирует Оливейру пресс-служба «Страсбурга».

Предыдущим местом работы Оливейры был «Фамаликан», с которым он в минувшем сезоне занял рекордное для клуба пятое место в Примейра-лиге.