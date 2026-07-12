Капитан сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал выход национальной команды в полуфинал чемпионата мира 2026, опубликовав эмоциональное сообщение в социальных сетях.

Лионель Месси globallookpress.com

39-летний форвард отметил, что аргентинцам вновь пришлось пройти через тяжелое испытание, однако команда не теряла веры в собственные силы и продолжала бороться до конца.

«Нам снова пришлось страдать, но эта команда никогда не перестает верить и двигаться вперед. Мы вновь вошли в число четырех сильнейших сборных мира. Только вперед!» — написал Месси.

В четвертьфинале мирового первенства сборная Аргентины в дополнительное время одержала победу над Швейцарией со счетом 3:1 и обеспечила себе место в полуфинале. Следующим соперником команды Лионеля Скалони станет Англия.