Капитан сборной Аргентины Лионель Месси вступил в словесную перепалку с главным арбитром четвертьфинального матча ЧМ-2026 против Швейцарии.

Лионель Месси globallookpress.com

По информации TyC Sports, по ходу встречи португальский судья Жоау Педру Пиньейру обратился к аргентинцу в тоне, который не понравился звездному форварду. Месси не стал скрывать своего недовольства и потребовал более уважительного общения.

«Разговаривай со мной нормально, проявляй уважение. Я ведь общаюсь с тобой спокойно», — сказал Месси арбитру.

Матч завершился победой сборной Аргентины со счетом 3:1 в дополнительное время. 39-летний форвард провел на поле все 120 минут и отметился результативной передачей.

В полуфинале команда Лионеля Скалони встретится со сборной Англии.