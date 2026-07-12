Защитник сборной Франции Максанс Лакруа высказался о предстоящем матче против Испании в полуфинале ЧМ-2026.

Максанс Лакруа globallookpress.com

«Не сказал бы, что мы боимся. Мы прекрасно знаем свои сильные стороны. Понимаем, что у Испании великолепный состав и она проводит отличный турнир. Думаю, все наши соперники на этом чемпионате обладали очень хорошими футболистами. Но мы сосредоточены только на своей цели — победе.

Ямаль? Нужно просто хорошо защищаться. Он действительно очень сильный игрок и уже не раз на этом чемпионате мира показывал, что способен решить исход матча. Но у нас тоже очень качественная оборона. Мы пропустили совсем немного голов и практически не позволяли соперникам создавать моменты. Думаю, мы справимся со своей задачей», — приводит слова Лакруа Get French Football News.

Сборные Франции и Испании сыграют между собой 14 июля. Начало игры — в 22:00 мск.