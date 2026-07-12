Нападающий сборной Англии Гарри Кейн высказался про выход команды в 1/2 финала чемпионата мира — 2026. В 1/4 финала англичане одолели Норвегию (2:1).

Гарри Кейн globallookpress.com

«Перед сегодняшней игрой мы говорили о том, чтобы сняться с ручника и газануть. Я видел наши тренировки и наши возможности, особенно в атакующей трети поля. Нам пока не все это удается. Но мы в полуфинале чемпионата мира, показывая не лучший свой футбол.

Если сможем показать его в среду, это может стать решающим фактором в плане победы или поражения на этом турнире. Мы насладимся выходом в полуфинал, восстановимся и начнем подготовку к следующей игре», — сказал Кейн ВВС.