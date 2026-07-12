«Эвертон» намерен сохранить в составе полузащитника Джека Грилиша, который принадлежит «Манчестер Сити».

Джек Грилиш globallookpress.com

Как сообщает Football Insider, руководство мерсисайдского клуба рассчитывает оформить полноценный трансфер 30-летнего англичанина уже в нынешнее летнее трансферное окно. Идею подписания хавбека активно поддерживает главный тренер команды Дэвид Мойес.

При этом «Манчестер Сити» не собирается отпускать игрока за небольшую сумму. По информации источника, «горожане» рассчитывают выручить за Грилиша не менее 59 миллионов евро.

Прошлый сезон английский полузащитник провел в «Эвертоне» на правах аренды. В рамках чемпионата Англии он принял участие в 20 матчах, записав на свой счет два забитых мяча и шесть результативных передач.