Российский комментатор Константин Генич назвал полузащитника сборной Испании Родри ключевым игроком национальной команды перед матчем 1/2 финала ЧМ-2026 против сборной Франции.

Родри — полузащитник сборной Испании globallookpress.com

«Проблема, что у Франции ни один Мбаппе бежит. Там бежит Олисе, бежит Дуэ, Баркола, там бежит Дембеле. Это самое страшное. И мне кажется, что ключевая роль в этой игре у Испании будет от Родри.

Если Испания будет терять мяч в середине — это будет вообще трындец, потому что любой заброс, на перегонки они будут уступать. А Родри может ошибаться», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент. Шоу».

Матч между сборными Франции и Испании состоится 14-го июля в 22:00 мск. Родри провел за «красную фурию» все 6 матчей на ЧМ-2026 и не отметился результативными действиями.