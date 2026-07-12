Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о предстоящих полуфиналах ЧМ-2026.

Александр Мостовой globallookpress.com

Напомним, что в полуфиналах между собой сойдутся Аргентина — Англия и Франция — Испания.

«В финале чемпионата мира вижу Аргентину и Францию. Мне запомнился их финал в 2022 году. Я видел много финалов, но этот отпечатался в памяти. Мы же привыкли, что финалы заканчиваются 1:0, а тут 3:3 — могло вообще быть 5:5! Надеюсь, что Аргентина пройдёт. У Англии тоже сильная команда. Есть Кейн и Беллингем, которые могут решить. Испанцев тоже не надо скидывать со счетов», — приводит слова Мостового « Чемпионат ».