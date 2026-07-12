Дортмундская «Боруссия» официально подтвердила, что полузащитник Карим Адейеми покинул расположение команды.

Карим Адейеми globallookpress.com

Руководство немецкого клуба разрешило футболисту уехать для проведения финальных переговоров о переходе в новую команду. Ранее в прессе появилась информация, что трансфер игрока полностью согласовала каталонская «Барселона», которая заплатит за немца 22 миллиона евро гарантированных выплат и еще 9 миллионов евро в виде различных бонусов. Вместе с Адейеми из лагеря дортмундцев уехал 20-летний полузащитник Кьелль-Арик Ветьен. Минувший соревновательный год этот молодой хавбек отыграл на правах аренды за «Бохум».

В прошлом розыгрыше немецкой Бундеслиги Адейеми являлся важным игроком основного состава «Боруссии». Он принял участие в 26 матчах чемпионата, в которых сумел забить 7 голов и выполнить 4 результативные передачи.