Руководство мадридского «Реала» и бразильский нападающий Винисиус Жуниор согласовали дату официальной встречи, на которой стороны планируют поставить точку в вопросе продления трудового соглашения. Об этом информирует ресурс Madrid Zone в своих социальных сетях.

Винисиус Жуниор globallookpress.com

Ранее в прессе активно обсуждались слухи о возможном уходе звездного форварда из испанского гранда. Главной причиной потенциального трансфера журналисты называли натянутые отношения бразильца с партнером по атакующей линии Килианом Мбаппе.

Винисиус защищает цвета «королевского» клуба с 2018 года. В минувшем игровом сезоне нападающий продемонстрировал высокую результативность, приняв участие в 53 официальных поединках мадридцев во всех турнирах, в которых сумел забить 22 гола и выполнить 14 голевых передач.