Экс-защитник сборной России Дмитрий Комбаров поделился ожиданиями от матча 1/4 финала ЧМ-2026 между Норвегией и Англией.

Эрлинг Холанн globallookpress.com

«Мои симпатии в этом матче будут на стороне сборной Норвегии. Индивидуальное мастерство у англичан повыше. Но у норвежцев есть Холанд, который очень хорошо выглядит на этом турнире, он забивает, через него строится большинство атак. Такой игрок может забить в любой момент.

Предположу, что Норвегия выиграет — 3:2. Смелый прогноз: хочется увидеть много мячей в этой игре и, возможно, в каком‑то смысле сенсацию. У норвежцев и Холанд силен, и команда целостную игру показывает», — цитирует Комбарова «Матч ТВ».

Матч между командами состоится на стадионе «Хард Рок» в Майами 12 июля, начало — в 00:00 мск.