Каталонская «Барселона» планирует укрепить атакующую линию и подписать сразу двух центральных нападающих в текущее трансферное окно. Об этом информирует авторитетное испанское издание Diario Sport.

Душан Влахович globallookpress.com

Главной трансферной целью сине-гранатовых остается форвард мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес. При этом руководство клуба намерено пригласить еще одного игрока на эту позицию, так как команду в ближайшее время может покинуть Ферран Торрес, находящийся в сфере интересов французского «Пари Сен-Жермен».

Представители сербского нападающего Душана Влаховича уже вышли на каталонцев и предложили услуги своего клиента. Ради этого перехода футболист согласен пойти на понижение своих финансовых аппетитов, поэтому «Барселона» всерьез изучит вариант с его приглашением.

Еще одним кандидатом на переезд в столицу Каталонии стал Фисник Аслани, выступающий за немецкий «Хоффенхайм». Данный исполнитель полностью одобряет этот шаг и выразил готовность присоединиться к блаугране. Итоговое решение по выбору новичков останется за главным тренером команды Хансом-Дитером Фликом.