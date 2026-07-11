Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в «ПСЖ».

Алексей Батраков globallookpress.com

По словам экс-футболиста, молодой хавбек обладает всеми качествами, чтобы успешно выступать в одном из ведущих европейских чемпионатов. При этом Аршавин считает, что потенциальный переезд во Францию не станет для Батракова серьезной проблемой.

«Можно говорить все, что угодно. Но пока он сам не переедет и мы на это не посмотрим, можно говорить все, что угодно. Его качества позволяют ему играть в европейских чемпионатах. Это игрок высокого уровня.

Тимур Гурцкая говорил мне, что интерес был. И клубы уже чуть ли не договорились. На мой взгляд, он туда точно может попасть. И там он точно не будет чужим. Вопрос, будет ли он играть в старте, будет всегда, если он перейдет в топ-клуб», — сказал Аршавин «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что интерес к 21-летнему полузащитнику проявляет «ПСЖ». В сезоне-2025/26 Батраков провел за «Локомотив» 36 матчей во всех турнирах, отметившись 17 забитыми мячами и 12 результативными передачами.