«Карабах» одолел «Вестри» в стартовом поединке 1-го квалификационного раунда Лиги Европы.

В составе азербайджанской команды голами отметились Закария Саво на 30-й минуте, Абделла Зубир на 45+2-й минуте и Ренальдо Сефас на 86-й минуте.

Результат матча

Карабах Агдам 3:0 Vestri Лига Европы. Квалификация

1:0 Zakaria Sawo 30' 2:0 Абделла Зубир 45+2' 3:0 Реналдо Сефас 86'

Карабах: Матеуш Кохальски, Матеус Силва, Бадави Гусейнов, Бруну Алберту Ланга ( Jaly Mouaddib 65' ), Кади Боржес, Марко Янкович, Алексей Кащук, Абделла Зубир ( Реналдо Сефас 79' ), Bence Varkonyi, Pedro Bicalho, Zakaria Sawo

Vestri: Ибраима Бальде ( Jacob Stensson 26' ), Breki Hermannsson ( Birkir Eydal 78' ), Thordur Hafthorsson ( Gudmundur Pall Einarsson 57' ), Gunnar Hauksson ( Johannes Selven 78' ), Konstantin Cheshmedjiev, Sergine Fall, Gudmundur Svavarsson, Edson Eduardo Dias Gomes, Cafu Phete, Elmar Gardarsson, Marvin Steinarsson

Жёлтая карточка: Sergine Fall 2' (Vestri)