«Карабах» одолел «Вестри» в стартовом поединке 1-го квалификационного раунда Лиги Европы.
В составе азербайджанской команды голами отметились Закария Саво на 30-й минуте, Абделла Зубир на 45+2-й минуте и Ренальдо Сефас на 86-й минуте.
Результат матча
КарабахАгдам3:0VestriЛига Европы. Квалификация
1:0 Zakaria Sawo 30' 2:0 Абделла Зубир 45+2' 3:0 Реналдо Сефас 86'
Карабах: Матеуш Кохальски, Матеус Силва, Бадави Гусейнов, Бруну Алберту Ланга (Jaly Mouaddib 65'), Кади Боржес, Марко Янкович, Алексей Кащук, Абделла Зубир (Реналдо Сефас 79'), Bence Varkonyi, Pedro Bicalho, Zakaria Sawo
Vestri: Ибраима Бальде (Jacob Stensson 26'), Breki Hermannsson (Birkir Eydal 78'), Thordur Hafthorsson (Gudmundur Pall Einarsson 57'), Gunnar Hauksson (Johannes Selven 78'), Konstantin Cheshmedjiev, Sergine Fall, Gudmundur Svavarsson, Edson Eduardo Dias Gomes, Cafu Phete, Elmar Gardarsson, Marvin Steinarsson
Жёлтая карточка: Sergine Fall 2' (Vestri)
Ответная игра между этими командами состоится 16-го июля в Исландии.