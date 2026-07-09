Нападающий «Спартака» Маркиньос высказался о шансах команды побороться за победу в следующем сезоне РПЛ.

«На мой взгляд, российский чемпионат очень сложный. Но как я уже говорил, мы всегда работаем, стараемся стать лучше. Каждый матч, каждый месяц мы играем чуть лучше. Я уже здесь два года. За это время мы выиграли один титул. Конечно же, я надеюсь, мы выиграем ещё. На мой взгляд, да — мы готовы. Мы вполне можем бороться за чемпионство», — цитирует Маркиньоса «Чемпионат».

В прошлом сезоне красно-белые заняли четвертое место в РПЛ и выиграла Кубок России.