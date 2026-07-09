Завершились три матча 1-го квалификационного раунда Лиги конференций.

В одной из встреч «Лиепая» одержала победу над «Дечичем» со счетом 1:0.

Единственный гол в составе хозяев записал на свой счет Эде Олоко на 64-й минуте.

Результат матча

Лиепая Лига конференций. Квалификация 1:0 Дечич Тузи

1:0 Ede Oloko 64'

Лиепая: Давис Ошс, Марвин Мартинс, Andriy Korobenko, Ilja Korotkovs, Bart Straalman, Rodolphe Ekou, Leonel Strumia, Amar Haidara ( Abiodun Ogunniyi 80' ), Kyvon Leidsman ( Владислав Сорокин 24' ), Fellipe Vieira ( Ingars Pulis 70' ), Ede Oloko ( Chovanie Amatkarijo 70' )

Дечич: Лазарь Мараш, Джонатан Дрешай, Петар Павличевич ( Aldin Adzovic 65' ), Леон Уйкай, Марио Гёлай ( Mark Dokaj 84' ), Balsa Radusinovic ( Sinisa Stanisavic 72' ), Uros Djuranovic ( Petar Ivanovic 72' ), Davor Kontic ( Медо Жукович 84' ), Aleksa Cetkovic, Nikola Braunovic, Danilo Radosevic

Жёлтые карточки: Давис Ошс 45+3' — Лазарь Мараш 58'

Красная карточка: Марвин Мартинс 21' (Лиепая)