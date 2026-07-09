Завершились три матча 1-го квалификационного раунда Лиги конференций.
В одной из встреч «Лиепая» одержала победу над «Дечичем» со счетом 1:0.
Единственный гол в составе хозяев записал на свой счет Эде Олоко на 64-й минуте.
Результат матча
ЛиепаяЛига конференций. Квалификация1:0ДечичТузи
1:0 Ede Oloko 64'
Лиепая: Давис Ошс, Марвин Мартинс, Andriy Korobenko, Ilja Korotkovs, Bart Straalman, Rodolphe Ekou, Leonel Strumia, Amar Haidara (Abiodun Ogunniyi 80'), Kyvon Leidsman (Владислав Сорокин 24'), Fellipe Vieira (Ingars Pulis 70'), Ede Oloko (Chovanie Amatkarijo 70')
Дечич: Лазарь Мараш, Джонатан Дрешай, Петар Павличевич (Aldin Adzovic 65'), Леон Уйкай, Марио Гёлай (Mark Dokaj 84'), Balsa Radusinovic (Sinisa Stanisavic 72'), Uros Djuranovic (Petar Ivanovic 72'), Davor Kontic (Медо Жукович 84'), Aleksa Cetkovic, Nikola Braunovic, Danilo Radosevic
Жёлтые карточки: Давис Ошс 45+3' — Лазарь Мараш 58'
Красная карточка: Марвин Мартинс 21' (Лиепая)
Ответная игра между этими командами состоится 15-го июля в Тузи (Черногория).
В параллельном матче «Нымме Калью» обыграл «Линфилд» (1:0).
Хозяева поля забили победный гол на 47-й минуте, отличился Роко Вукушич.
Ответная встреча состоится 16-го июля в Белфасте (Северная Ирландия).
«Хегельманн» сыграл вничью с «Пайде» со счетом 1:1.
Гости вышли вперед на 37-й минуте благодаря голу Абдурахмана Бадамоси.
«Хегельманн» сравнял счет на 45+1-й минуте, отличился Вилюс Арманавичюс.
Ответный матч пройдет 16-го июля в Пайде (Эстония).