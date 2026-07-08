Бывший главный тренер «Аль-Насра» Жоржи Жезуш может возглавить сборную Португалии, сообщает Фабрицио Романо.

Жоржи Жезуш globallookpress.com

По информации источника, 71-летний специалист уже дал согласие на работу со сборной и соглашение будет рассчитано до конца ЧМ-2030, который пройдет в Испании, Португалии и Марокко.

Данный пост стал вакантным после ухода Роберто Мартинеса в связи с вылетом команды в 1/8 финала ЧМ-2026.

Помимо «Аль-Насра», Жезуш также работал с «Бенфикой», «Спортингом», «Фламенго», «Фенербахче», «Аль-Хилялем», «Брагой» и рядом других клубов.