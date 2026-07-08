«Московский "Локомотив" — большой клуб, с большими амбициями. Важно не только стабилизировать то, что у нас есть сейчас, но и постараться сделать определенный скачок и шаг вперед по результату и качеству игры. Результат как минимум должен быть таким же, как в прошлом сезоне, как максимум — лучше», — цитирует Галактионова «Матч ТВ» .

В прошедшем чемпионате России московский клуб финишировал на третьей строчке.

Наставник «Локомотива» Михаил Галактионов озвучил минимальную задачу, которая стоит перед железнодорожниками в новом сезоне.

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