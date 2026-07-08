«Арсенал» находится в шаге от подписания французского голкипера Иллана Мелье. Об этом сообщает The Athletic.

Тренер «Арсенала» Микель Артета globallookpress.com

По информации источника, лондонский клуб планирует в ближайшие дни завершить сделку с 26-летним вратарем, который должен стать третьим номером в составе команды. Летом Мелье получил статус свободного агента после завершения сотрудничества с «Лидсом», цвета которого защищал на протяжении шести сезонов.

За время выступлений в составе «Лидса» француз провел 215 матчей во всех соревнованиях. В этих встречах он пропустил 286 мячей, а в 70 поединках сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.

По оценке портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Мелье составляет около восьми миллионов евро.

В минувшем сезоне «Арсенал» стал чемпионом Англии.