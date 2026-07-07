В параллельном матче «Ларн» обыграл «Тре Фиори» со счетом 1:0.

Ответная игра между этими командами состоится 14-го июля в Софии (Болгария).

В одной из встреч «Борац» сыграл вничью с «Левски» со счетом 1:1.

1.95

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