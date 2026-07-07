Завершились два матча 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов.
В одной из встреч «Борац» сыграл вничью с «Левски» со счетом 1:1.
Хозяева открыли счет на 9-й минуте благодаря голу Луки Юричича.
«Левски» сумел сравнять счет на 55-й минуте, отличился Армстронг Око-Флекс.
Результат матча
БорацБаня-Лука1:1Левски СофияЛига чемпионов. Квалификация
1:0 Лука Юричич 9' пен. 1:1 Армстронг Око-Флекс 55'
Борац: Виктор Роган, Синиша Санишанин, Стефан Савич (Dani Romera 87'), Санди Огринец, Милош Йойич, Дамир Греля (Amar Milak 64'), Себастьян Еррера, Лука Юричич (Дэвид Вукович 87'), Nikola Cetkovic, Abel Pascual, Matej Deket (Ante Roguljic 64')
Левски София: Svetoslav Vutsov, Никола Серафимов, Кристиан Димитров, Gasper Trdin, Оливер Камдем, Francisco Everton Mota de Castro, Reinaldo Nascimento Satorno, David Joao Kusso, Akram Bouras, Sergio Miguel Lobo Araujo, Maicon Araujo dos Santos
Жёлтые карточки: Лука Юричич 43', Санди Огринец 60' — Никола Серафимов 7'
Ответная игра между этими командами состоится 14-го июля в Софии (Болгария).
В параллельном матче «Ларн» обыграл «Тре Фиори» со счетом 1:0.
Единственный гол гости забили на 45+1-й минуте благодаря точному удару Мэттью Ласти.
Ответный матч состоится 14-го июля в Ларне (Северная Ирландия).