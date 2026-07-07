Габонский нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг может остаться в «Марселе» на грядущий сезон, вопреки слухам о возможном уходе.

Как сообщает журналист Марк Мешенуа в своих социальных сетях, ключевым фактором в этой ситуации стала позиция Бруно Женезио, который всерьез рассчитывает на 37-летнего ветерана. В ближайшие дни стороны проведут официальные переговоры с клубным руководством, чтобы окончательно определить будущее футболиста, к которому ранее проявляли предметный интерес команды из МЛС и чемпионата Турции.

Напомним, что в минувшем игровом году опытный форвард продемонстрировал отличную результативность, забив 14 голов и отдав 10 голевых передач в 41 матче за «Марсель» во всех турнирах, а сам клуб финишировал на пятой строчке в итоговой таблице французской Лиги 1.