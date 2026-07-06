Форвард «Манчестер Сити» и сборной Египта Омар Мармуш летом может сменить команду и перебраться в «Тоттенхэм», сообщает Caught Offside.

Омар Маршмуш globallookpress.com

«Шпоры» сейчас активно ищут нападающего для усиления состава, и 27‑летний игрок попал в шорт‑лист клуба.

«Манчестер Сити» готов отпустить Мармуша, но за сумму не менее 60 млн евро. Помимо «Тоттенхэма», интерес к египтянину также проявляют «Ювентус», «Галатасарай», а также несколько клубов немецкой Бундеслиги.

Всего в минувшем сезоне нападающий сыграл 36 матчей за «горожан», забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи.