Королевская бельгийская футбольная ассоциация (RBFA) заявила, что возмущена отменой красной карточки форварда сборной США Фоларина Балогана, и готовит апелляцию, сообщает The Athletic.

Фоларин Балоган globallookpress.com

Напомним, что нападающий был удалён в игре 1/16 финала против Боснии и Герцеговины (2:0), но позднее эта красная карточка была аннулирована ФИФА со ссылкой на пункт в регламенте.

При этом вместо обязательной дисквалификации Балогану назначили условное отстранение сроком на один год. Таким образом, игрок «Монако» получит возможность выйти на поле в 1/8 финала против Бельгии, которая состоится 7 июля в 03:00 (мск).