Нападающий «Челси» Алехандро Гарначо может покинуть лондонский клуб уже в нынешнее летнее трансферное окно.

Алехандро Гарначо globallookpress.com

Как сообщает инсайдер Экрем Конур, главным претендентом на 22-летнего аргентинца является «Наполи». Руководство неаполитанского клуба внимательно следит за ситуацией вокруг футболиста и рассматривает возможность его приобретения.

По информации источника, «Челси» готов отпустить Гарначо за сумму около 46 млн евро. В стане синих остались недовольны выступлением форварда в прошлом сезоне, поэтому не исключают его продажу.

Помимо «Наполи», интерес к аргентинскому футболисту проявляет и «Ривер Плейт», однако пока именно итальянский клуб считается наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры игрока.

В сезоне-2025/26 Гарначо принял участие в 24 матчах АПЛ, забил один мяч и записал на свой счёт четыре результативные передачи.