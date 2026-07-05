Мюнхенская «Бавария» готова отдать за центрального защитника Бремера из «Ювентуса» 30 млн евро, но «старая синьора» намерена выручить за него не менее 40 млн евро, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Сам 29‑летний бразилец готов покинуть туринский клуб, так как хочет регулярно бороться за трофеи, и готов рассмотреть предложение.

Известно, что в контракте Бремера есть клаузула в размере 58 млн евро, которую может активировать любой клуб до 10 августа.

Всего в минувшем сезоне защитник сыграл 26 матчей, забил 4 гола и сделал 3 ассиста. Сейчас он в составе сборной Бразилии на ЧМ‑2026.