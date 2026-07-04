Эрве Ренар больше не является главным тренером сборной Туниса. Об этом объявил сам специалист.

Эрве Ренар globallookpress.com

«Перед уходом я хочу выразить свою самую искреннюю благодарность федерации за предоставленную мне возможность участвовать в чемпионате мира 2026 года. Для меня было честью носить цвета Туниса и пережить этот незабываемый опыт. Желаю тунисской команде всего наилучшего в будущем. Я убеждён, что она продолжит расти, восхищать всю нацию и впишет прекрасные страницы в свою историю. Спасибо всем, кто был со мной на протяжении этого приключения. Желаю всем вам больших успехов в будущем. Моё приключение закончилось», — написал Ренар на своей странице в социальной сети.

Напомним, что Ренар стал главным тренером сборной Туниса по ходу ЧМ-2026. Он возглавил команду после матча со Швецией (1:5) в первом туре группового этапа. При нем туниссцы также дважды проиграли и покинули турнир.