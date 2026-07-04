«Барселона» готова расстаться с французским защитником Жюлем Кунде в текущее летнее трансферное окно и уже предложила футболиста одному из ведущих клубов АПЛ.

Жюль Кунде globallookpress.com

Как сообщает TeamTalk, каталонцы обратились к «Манчестер Юнайтед» с предложением приобрести 27-летнего игрока. Руководство сине-гранатовых рассчитывает выручить за трансфер около 60 миллионов евро.

По информации источника, в стане «красных дьяволов» пока не проявляют серьёзного интереса к сделке. У клуба другие приоритеты на летнюю трансферную кампанию, поэтому переход Кунде в настоящий момент не входит в число первоочередных задач.

Жюль Кунде выступает за «Барселону» с 2022 года. В минувшем сезоне чемпионата Испании французский защитник принял участие в 30 матчах, забил один мяч и отдал три результативные передачи.