Сразу в восьми допинг‑пробах футболистов сборной Туниса обнаружены запрещённые вещества, информирует портал Daily Mail.

Эрве Ренар — тренер Туниса globallookpress.com

По данным источника, во время взятых анализов на ЧМ‑2026 у них обнаружен препарат кленбутерол, который входит в число запрещённых веществ в списке WADA и расширяет дыхательные пути.

По одной из версий, он мог попасть в организм тунисцев после приёма заражённого мяса на тренировочной базе в Мексике.

Но даже это не помогло Тунису, который бесславно вылетел с ЧМ‑2026, проиграв все три матча с общей разницей 2:12.