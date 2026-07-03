Сестра форварда сборной Португалии Криштиану Роналду Лилиана Катя Авейру проинформировала о завершении карьеры своего брата в национальной команде после окончания ЧМ-2026.

Криштиану Роналду globallookpress.com

«Насколько мне известно, он может попрощаться со сборной. Не сегодня, но, думаю, это прощание. Я имею в виду сборную Португалии. По информации из надежного источника, этот чемпионат мира — его "последний танец".

Самое главное — наслаждаться этими более чем двадцатью годами, которые мы прожили вместе с ним в сборной. Я невероятно горжусь им. Я была в Катаре, теперь я здесь. Это огромный повод для гордости. Уверена, что в конце мы будем улыбаться. Криштиану уверен в себе и волнуется меньше, чем мы. Чувствую хорошую энергетику и уверенность. Для нас, болельщиков, это очень важно — мы можем доверять этой команде.

Умным людям, которые действительно любят футбол, должен нравиться Роналду. В конечном счете проигрывают именно они. Он доминирует в футболе уже более 20 лет. Посмотрите, где сейчас семья Авейру и откуда мы пришли. Посмотрите, через что прошла наша мама. Неужели кто-то думает, что критика может лишить нас счастья? Никогда!» — цитирует Авейру Marca.

В настоящий момент в активе 41-летнего Роналду 231 матч, 145 забитых мячей и 46 голевых передач в футболке национальной команды страны.