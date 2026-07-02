Матч 1/16 финала плей-офф чемпионата мира США — Босния и Герцеговина состоится 2 июля в 03:00 мск. Где и как смотреть игру? Об этом далее в анонсе.

Сборная США оформила выход в плей-офф в первых двух турах. Хозяева турнира разгромили Парагвай 4:1 и обыграли Австралию 2:0. Таким образом, поражение 2:3 от Турции в третьем туре не сыграло никакого значения.

А вот у боснийцев все было куда сложнее. На старте команда забуксовала, сыграв вничью 1:1 с Канадой. После этого «Золотые лилии» проиграли 1:4 Швейцарии. Результат не оставил им выбора на третий тур. К счастью Босния и Герцеговина справилась с Катаром. Как итог — 4 очка, 5 забитых, 6 пропущенных голов и выход в плей-офф в качестве пятой команды рейтинга третьих.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.50.

Букмекеры дают такие коэффициенты: 1.38 на победу сборной США, 9.00 на победу сборной Боснии и Герцеговины, 1.18 и 5.00 на проход команд в следующий раунд.

Искусственный интеллект сделал прогноз на игру и предсказал ничью со счетом 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча США — Босния и Герцеговина смотрите на LiveCup.Run.